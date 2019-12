Street Heat: Arcade-Racer im Neon-Noir-Design fährt aus dem Early Access - 4Players.de

Heiß umkämpftes Arcade-Rennen: Nimm keine Rücksicht auf deine Lackierung, während du deine Konkurrenten von der Piste drängst und arbeite dich bei schnellen und turbulenten Vier-Spieler-Rennen auf den ersten Platz vor.

Flexibles Online-Multiplayerspiel: Messe dich gleichzeitig mit Freunden und Fremden, sowohl lokal als auch online, dank einem Matchmaking, das mehrere lokale Spieler unterstützt.

Herausfordernde KI: Dir ist nach Offline-Kämpfen? Egal, ob du alleine spielst oder mit einem oder zwei Freunden: fülle die leeren Plätze mit KI-Rennfahrern und passe deren Fähigkeiten an, damit die Rennen stets spannend bleiben.

Zufällige Gefahren: Die rutschigen Ölflecken und die tödlichen Zugwaggons, die durch die kurvenreichen Stadtlandschaften von Street Heat donnern, sorgen dafür, dass jedes Rennen anders ist. Und da es keine Respawns gibt, kann jede Kurve deine letzte sein!

Steige in der Rangliste auf: Sammle Siege, um neue Fahrzeuge und Skins freizuschalten.

Turnierspiel: Nimm an Veranstaltungen mit mehreren Rennen teil, bei denen Punkte für Endpositionen, schnellste Runden und dafür, andere zu erledigen, vergeben werden.

Wahlsystem für die Rennstrecke: Über eine demokratische Abstimmung nach dem Rennen bestimmt jeder mit, welche Strecke die nächste ist.

Am 12. Dezember 2019 hat das Arcade-Rennspiel Street Heat von Astalo Games und PQube den Early Access verlassen und ist offiziell für PC erschienen. Auf Steam wird noch bis zum 19. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Top-Down-Racers gewährt (7,10 Euro statt 7,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Nimm mit allen Sinnen an dem ultimativen Rennabenteuer in der Vogelperspektive teil! Street Heat ist ein actiongeladenes Abenteuer für vier Spieler, das durch ein lebhaftes Neon-noir-Design und einen meisterhaften 80er-Jahre-Soundtrack hervorsticht. Fahre Stoßstange an Stoßstange mit drei anderen Autos, während du um Kurven flitzt, über tödliche Hindernisse fliegst und das Pedal auf geschäftigen Gleisen durchtrittst, um das Rennen um die Zielflagge zu entscheiden. Wähle Fahrzeug und Rennlackierung nach deinem Geschmack und fahre innerhalb von Sekunden Wettrennen gegen Freunde, Fremde oder die KI. Aber Vorsicht: Wenn du von der Piste abkommst oder von den Zügen überrollt wirst, ist dein Rennen bis zur nächsten Runde beendet!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer