Dead End Job: Die Geisterjäger sind einsatzbereit - 4Players.de

Ant Workshop und Headup Games haben den bereits im September für iOS ( Apple Arcade ) erschienenen Twinstick-Shooter Dead End Job am 12. bzw. 13. Dezember 2019 auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Aktuell wird via Steam Microsoft Store und eShop noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,44 Euro statt 16,99 Euro). Im PlayStation Store werden ohne Preisnachlass 14,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung des von den Machern als Mix aus Ghostbusters und Ren und Stimpy bezeichneten Titels heißt es: "Dead End Job schickt dich in eine abgedrehte, durchgeknallte Welt, um dort Geister plattzumachen. In dem prozedural generierten Shooter mit Koop-Modus und Twinstick-Steuerung bekommst du einen Staubsauger auf den Rücken geschnallt und eine Plasmakanone in die Hand. Eben ein ganz normaler Tag auf der Arbeit.Du steuerst Hector Plasm, einen Angestellten bei Ghoul-B-Gone - der 'Nummer eins für paranormale Schädlingsbekämpfung'. Deine Aufgabe ist, heimgesuchte Gebäude von ihren ungebetenen Gästen zu befreien. Kannst du der Beste in der Schädlingsbekämpfung werden?Trainiere deinen Kampfgeist, denn jedes geschnappte Gespenst und jeder gerettete Bewohner macht sich am Ende bezahlt. Perfektioniere deine Arbeit, während du - wortwörtlich - vom Geist deiner Mentorin heimgesucht wirst. Nur so kannst du verhindern, dass sie die Ewigkeit als Schreckgespenst zubringen muss (laut Ghost Hunter Monthly das 'Am wenigsten gewünschte Schicksal').Spiele allein oder mit Freunden und schlage dich mal allein, mal gemeinsam durch das Hauptabenteuer. Außerdem können Zuschauer über Twitch oder Mixer gemeinsam mit dir spielen. Sie können dir helfen oder dir in deinem Kampf gegen das Jenseits den einen oder anderen Stein in den Weg legen.Du liebst die Cartoonserien der 90er? Wir sind mit ihrem seltsam künstlichen Lachen groß geworden. Unsere Begeisterung dafür ist genauso in das Spiel geflossen wie jede Menge Ektoplasma. Du kannst also jedes Nasenhaar in grellen Farben bewundern, während du spukende Geister wegsaugst."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer