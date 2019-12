Treasure Rangers: Frisch gebackene Superhelden mit autistischem Charakter stürmen die PS4 - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. Dezember 2019, 07:42 Uhr:

16 Levels voller Puzzle, die du lösen musst!

4 verschiedene Höhlenbereiche zum Entdecken!

Steuere die 4 Treasure Rangers und lerne ihre Fähigkeiten kennen.

Mächtige finale Gegner, die es zu besiegen gilt!

Portale, auf denen du alle Level noch einmal spielen und alle Challenges bestehen kannst.

Ein filmreifer Soundtrack!

Ursprüngliche Meldung vom 16. Dezember 2019, 11:14 Uhr:

Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4) Screenshot - Treasure Rangers (PS4)

Inzwischen haben Relevo und Sony Treasure Rangers für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download im PlayStation Store kostet 19,99 Euro. Als Features werden genannt:Das spanische Indie-Studio Relevo und Sony veröffentlichen den im Rahmen der PlayStation Talents entstandenen 3D-Plattformer Treasure Rangers am 17. Dezember 2019 exklusiv für PlayStation 4. Auf dem PlayStation Blog stellt Entwicklungsleiter Jon Cortazar den sich auch mit Autismus befassenden Titel näher vor: "Treasure Rangers ist ein Einzelspieler-3D-Action-Plattformer, in dem der Spieler Rätsel lösen und zwischen verschiedenen Charakteren wechseln muss, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben.Ich bin nicht nur Spieleentwickler, sondern auch Vater von drei Kindern. Mein ältestes Kind ist elf Jahre alt und autistisch. Deshalb wollte ich mich schon immer mal der Herausforderung stellen, ein mitreißendes Spiel zu erschaffen, in dem ein Charakter ASS hat. Wenn du Verschiedenheit begrüßt und Vielfalt zu schätzen weißt, dann kannst du dich den Treasure Rangers anschließen!Etwas Seltsames geht in der Nachbarschaft vor sich: Überall entstehen riesige Löcher. Dieses Rätsel können nur die Treasure Rangers lösen! Als sie durch diese Löcher in Höhlen unter der Erde vordringen, erlangen sie zu ihrer Überraschung Superkräfte - dank einer uralten Energie in der Tiefe!"Einer davon ist der autistische Randy: "Randy hört gerne seine Lieblingsmusik und spielt Computerspiele, aber er liebt nichts so sehr, wie Chicken-Nuggets mit Pommes zu essen und mit seiner Schwester Lucy auf Abenteuer zu gehen! Außerdem ist er ein autistisches Kind, das nur nonverbal kommuniziert.Wenn Randy an Symbolen oder unterschiedlichen Mustern vorbeigeht, kann er sie sich dank seines großartigen Gedächtnisses merken und sie später benutzen, um Rätsel zu lösen oder Türen zu öffnen. Darüber hinaus kann er einen riesigen Pilz als Trampolin benutzen, mit dem er besonders hoch springen kann, sodass er an Orte kommt, die den anderen unzugänglich sind.Andererseits weigert er sich aber, Bereiche mit lauten Geräuschen zu betreten, weshalb die Geräuschquellen erst beseitigt werden müssen. Hellblaue Schmetterlinge lenken ihn ab, sodass er stehen bleibt und sie betrachtet. Die anderen Mitglieder der Gruppe müssen diese Stimuli entfernen, damit es weitergehen kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer