Kelipot: Roguelite-Plattformer springt in den Early Access - 4Players.de

Unlimited Fly Games und GameraGame haben ihr seitlich scrollendes PC-Jump'n'Run Kelipot am 12. Dezember 2019 in den Early Access auf Steam geschickt, wo es zusammen mit der Community in ca. vier bis sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,43 Euro statt 11,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 160 Reviews positiv).Der 2D-Titel wird als narrativer Action-Plattformer mit Roguelite-Elementen beschrieben. Während einem gefundene Items nur beim aktuellen Durchgang Kräfte spenden, sorgen erbeutete Runen für dauerhafte Stärkungen. Getroffene Entscheidungen sollen nicht nur Einfluss auf den Spielverlauf, sondern auch die zu meisternden Bosskämpfe haben. Außerdem werden verschiedene Zeitlinien und Parallelwelten, ein cineastischer Soundtrack sowie Bullet-Hell-Elemente versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer