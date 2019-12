Man Standing: Als Heavy-Rain-Parodie getarnte Death-Stranding-Parodie für PC - 4Players.de

Screenshot - Man Standing (PC) Screenshot - Man Standing (PC) Screenshot - Man Standing (PC) Screenshot - Man Standing (PC) Screenshot - Man Standing (PC)

Für PC-Spieler, die nicht länger auf Death Stranding warten wollen, haben Alfina Gamers und Alfina World Game Publishing am 11. Dezember 2019 eine Alternative veröffentlicht: Man Standing . Eine nach eigenen Angaben allerdings nicht Death Stranding, sondern "Hevy Reyn" gewidmete Parodie von "Hideko Kojimba", die den Humor der Steam -User zu treffen scheint. Jedenfalls sind die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal "sehr positiv" (derzeit sind 85 Prozent von 117 Reviews positiv).Aktuell wird außerdem noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (0,71 Euro statt 0,79 Euro). Die Macher beschreiben ihr Spiel als Survival-Abenteuer in einer endlosen offenen Welt, in der man die Last, der einzige Überlebende zu sein, schultern müsse. Außerdem werden soziale In-game-Interaktionen, spannende Kämpfe gegen Repräsentanten der lokalen Fauna sowie eine philosophische Handlung versprochen, die nicht jeder verstehen werde...