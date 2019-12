Feel The Snow: Isometrisches Sandbox-Abenteuer beendet den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Feel The Snow (PC) Screenshot - Feel The Snow (PC) Screenshot - Feel The Snow (PC) Screenshot - Feel The Snow (PC) Screenshot - Feel The Snow (PC)

Das Indie-Studio Owlet hat sein Action-Adventure Feel the Snow , in dem man in die Rolle eines kleinen Schneemanns schlüpft, am 12. Dezember 2019 für PC veröffentlicht und damit den Early Access nach mehr als drei Jahren beendet. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,19 Euro statt 8,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 89 Prozent von 1.558 Reviews positiv).Die Entwickler beschreiben den pünktlich zur Veröffentlichung auch auf Deutsch spielbaren Titel als Sandbox-Action-Adventure mit spannender Story und dynamischem Kampfsystem sowie Rollenspiel- und Survival-Elementen. Darüber hinaus werden Hausbau, Crafting, Rätsel, Quests, Bosskämpfe, ein Koop-Modus für bis zu acht Spieler sowie eine humorvolle Inszenierung versprochen.