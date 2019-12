Onset: Multiplayer-tauglicher Open-World-Baukasten startet in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC) Screenshot - Onset (PC)

Der deutsche Entwickler Blue Mountains hat seine mehrspielertaugliche Open-World-Sandbox Onset am 13. Dezember 2019 in den Early Access für PC geschickt. Auf Steam werden für den Download aktuell 16,99 Euro fällig. Die Fertigstellung soll mindestens zwei jahre dauern, der Preis bis dahin gegebenenfalls leicht ansteigen.Der auf der Unreal Engine sowie der Skript- und Programmiersprache Lua basierende Spiele-Baukasten sei von Beginn an auf Multiplayer ausgelegt. Die Spielwelt lasse sich mit über 400 Lua-Funktionen anpassen. Man könne diverse Fahrzeuge (inklusive Schadensmodell), Helikopter, NPCs und anderen Objekte platzieren, Waffen modifizieren sowie einen spielinternen Sprach-Chat nutzen. Änderungen an der Benutzeroberfläche sollen via HTML, CSS und JS möglich sein. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video: