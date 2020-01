Not for Broadcast: Narrative Propaganda-Simulation startet in den Early Access

NotGames und tinyBuild haben die Propaganda-Simulation Not for Broadcast nach einem kostenlosen Prolog (wir berichteten ) am 30. Januar 2020 in Early Access für PC geschickt. Auf Steam wird bis zum 6. Februar noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 105 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung des an Headliner: NoviNews erinnerden Titels heißt es: "Komm schon, so schwierig ist das nicht. Wähle die Einstellungen, spiel die Werbung ein und zensiere Kraftausdrücke. Aber denk immer daran, dass die Art, wie du diese Leute zeigst, deren Leben verändern wird. Keine Sorge - bezahlt wirst du auf jeden Fall!Wir befinden uns in einer alternativen Version der 1980er Jahre, in der die Nation auf eine Dystopie zusteuert. Du bist Teil des Teams der National Nightly News, das die aktuellsten politischen Skandale und den Aufstieg der radikalen Regierung dokumentiert, oder welcher Promi aus irgendeinem Grund ein Buch darüber verfasst hat. Eigentlich solltest du nur im Studio sauber machen - doch dank einer bizarren Wendung des Schicksals ist es plötzlich dir überlassen, was gesendet wird und was nicht.Not For Broadcast ist eine immersive, handlungsgetriebene Propaganda-Simulation, in der du die Richtung vorgibst. Koordiniere vier Kamera-Feeds, entscheide über Schlagzeilen, zensiere unangemessene Ausdrücke - und das alles unter dem Druck einer Live-Sendung. Wirst du die Nachrichten zensieren und dafür belohnt werden, oder wirst du die Wahrheit an die Öffentlichkeit bringen und mit den Konsequenzen leben?"Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer