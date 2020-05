Balsa Model Flight Simulator: Modellflug-Simulation mit Flugzeug-Baukasten: Betatest und Video

Mit dem Balsa Model Flight Simulator werkelt Felipe Falanghe (kreativer Kopf hinter Kerbal Space Program) an einer Modellflug-Simulation mit komplexem Flugzeug-Baukasten. Einen ersten Einblick in das Spiel gibt Falanghe im folgenden Video. Er erklärt und demonstriert wie man sein Modellflugzeug aus unterschiedlichen Bauteilen zusammensetzen und ausführlich modifizieren kann, bevor dann letztendlich der Testflug ansteht. Interessierte Spieler können sich hier für eine Teilnahme am geschlossenen Betatest registrieren. Die Simulation soll im Sommer 2020 in den Early Access auf PC (Steam) starten. Die Fertigstellung soll ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.Letztes aktuelles Video: Early Look How to Build and Customize Your PlaneProduktbeschreibung: "Piloten sind in der Lage, eine breite Palette von Modellflugzeugen bis ins kleinste Detail zu konstruieren, oder innovative neue Flugzeuge zu entwickeln, um ihre technischen Fähigkeiten zu testen. Das Spiel bietet einen Modellflugzeug-Editor mit Tiefgang, der es Möchtegern-Modellflugzeugpiloten ermöglicht, jeden Aspekt von Bausatzflugzeugen im Spiel zu steuern. Mit tiefgreifenden Anpassungsoptionen können Piloten Stilvoll fliegen, während sie ihre Fähigkeiten im Freiflug- und Challenge-Modus weiter verfeinern. Der Balsa Model Flight Simulator verfügt auch über einen detaillierten Karrieremodus, in dem Piloten verschiedene Phasen ihrer Karriere durchlaufen können. Die verschiedene Modi sind Checkpoint-Flug, Kampf (ernsthaft, Spieler können Paintball-Geschütze am Modellflugzeug befestigen und am Modell-Luftkampf teilnehmen), Basisverteidigung und Angriffsflüge. Oder ihr genießt einen komplett freien Sandkastenmodus per Online- oder Solospiel. Seid nur vorsichtig, dass eure Modellflugzeuge nicht in einem Baum hängen bleiben. Der Balsa Model Flight Simulator verfügt auch über einen vollständigen Szenario-Editor, mit dem Piloten ihre eigenen Spielsitzungen erschaffen und hosten können und wählen können, welche Aktivitäten die Spieler im Online-PVP- oder PVE-Modus für bis zu 16 Teilnehmer durchführen. Das Spiel wurde von Grund auf für komplexe Modifikationen entwickelt und soll bei seinem Start über vier riesige Kartenbereiche verfügen."