Balsa Model Flight Simulator: Kerbal-Schöpfer startet offene Modellflug-Beta

Felipe Falanghe (kreativer Kopf hinter Kerbal Space Program ) tüftelt bekanntlich an einer Modellflug-Simulation mit einem komplexem Flugzeug-Baukasten. Im Rahmen der Future Games Show ( via pcgamer.com ) verkündete der Entwickler, dass Interessierte seine Vision schon sehr bald ausprobieren dürfen: Auf Steam kann man sich bereits für die noch junge Playtest-Funktion des Stores anmelden.Wer einen Zugriff auf die Beta anfordert, wird benachrichtigt, sobald der Entwickler weitere Teilnehmer annimmt. Im Laufe der kommenden Monate ist zudem ein Early-Access-Zugang geplant. Ähnlich wie seinerzeit bei Kerbal Space Program lädt er die Community dazu ein, viel Einfluss aufs Spieldesign zu nehmen. Darauf komme es beim Early Access schließlich an - und nicht auf eine bloße Veröffentlichung eines unfertigen Spiels.

