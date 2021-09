Balsa Model Flight Simulator: Modellflug-Simulation des Kerbal-Space-Program-Schöpfers hebt ab

Am 14. September 2021 hat das von Felipe "HarvesteR" Falanghe ( Kerbal Space Program ) geleitete Entwicklerstudio Floating Origin Interactive seine Modellflugzeug-Simulation Balsa Model Flight Simulator im Early Access für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo bis dato 92 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 21. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,39 Euro statt 15,99 Euro). Die Fertigstellung soll ein bis zwei Jahre dauern.Spielbeschreibung des Herstellers: "Benannt nach dem Balsaholz, das als Material von Modellflugzeugen bekannt ist, ist der Balsa Model Flight Simulator ein anspruchsvoller und detaillierter Modellflugsimulator mit einer leistungsstarken Auswahl an Bearbeitungswerkzeugen, mit denen Spieler Modellflugzeuge entwerfen, bauen, fliegen und kämpfen lassen können. Balsa Model Flight Simulator ist ein virtuelles Flugerlebnis wie kein anderes. Piloten sind in der Lage, eine breite Palette von Modellflugzeugen bis ins kleinste Detail zu konstruieren, oder innovative neue Flugzeuge zu entwickeln, um ihre technischen Fähigkeiten zu testen. Das Spiel bietet einen Modellflugzeug-Editor mit Tiefgang, der es Möchtegern-Modellflugzeugpiloten ermöglicht, jeden Aspekt von Bausatzflugzeugen im Spiel zu steuern. Mit tiefgreifenden Anpassungsoptionen können Piloten Stilvoll fliegen, während sie ihre Fähigkeiten im Freiflug- und Challenge-Modus weiter verfeinern.Der Balsa Model Flight Simulator verfügt auch über einen detaillierten Karrieremodus, in dem Piloten verschiedene Phasen ihrer Karriere durchlaufen können. Die verschiedene Modi sind Checkpoint-Flug, Kampf (ernsthaft, Spieler können Paintball-Geschütze am Modellflugzeug befestigen und am Modell-Luftkampf teilnehmen), Basisverteidigung und Angriffsflüge. Oder ihr genießt einen komplett freien Sandkastenmodus per Online- oder Solospiel. Seid nur vorsichtig, dass eure Modellflugzeuge nicht in einem Baum hängen bleiben. Der Balsa Model Flight Simulator verfügt auch über einen vollständigen Szenario-Editor, mit dem Piloten ihre eigenen Spielsitzungen erschaffen und hosten können und wählen können, welche Aktivitäten die Spieler im Online-PVP- oder PVE-Modus für bis zu 16 Teilnehmer durchführen."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer