Mini Motor Racing X : Beschauliches Miniatur-Rennspiel aus der Vogelperspektive für PSVR und PS4 - 4Players.de

Die Micro Machines lassen grüßen: Entwickler TheBinaryMill hat gestern ein beschauliches PSVR-Rennspiel aus der Vogelperspektive veröffentlicht , das auf den Namen Mini Motor Racing X hört ( zur offiziellen Website ). Neben einer Karriere werden auch ein lokaler Karriere-Koop sowie ein Online-Mehrspielermodus mit bis zu vier Freunden geboten (wobei es sich u.a. um den Rocket-League-Verschnitt "Bumper Ball" zu handeln scheint).Wer möchte, darf auch aus der Cockpit-Perspektive oder ganz klassisch an der PS4 auf dem TV spielen. Der VR-Kanal "mo fun VR" auf Youtube zeigte sich beim Ersteindruck bereits ziemlich angetan:"Schnapp' dir einen Controller oder ein VR-Headset und stürze dich in die Hochoktan-Action von Mini Motor Racing X!Der klassische Mini Motor Karrieremodus ist zurück, mit hunderten von Rennen, Dutzenden von Autos und Upgrades zum Freischalten sowie vier teuflischen Meisterschaften. Aber das ist nicht alles. MMRX fügt mit dem neuen Type-X-Modus etwas Feuerkraft hinzu!MEHRSPIELER: Online-Mehrspielermodus mit bis zu vier Freunden und ein lokaler Karriere-Coop.MASSIVER KARRIEREMODUS: Acht gewaltige Meisterschaften und 52 einzigartigen und lebhafte Umgebungen, jede mit mehreren Tag-Nacht- und Wetter-Varianten.Type X' SCHLACHTMODUS: Die gleiche schnelle Action, aber mit zusätzlichem Waffenchaos. Für Karriere- und Mehrspielerrennen verfügbar.MIT CROSSPLAY ÜBER PSVR UND NICHT-VR SPIELEN: Vollständige Unterstützung für VR- und nicht-VR-Gameplay auf der PS4 mit Mehrspieler-Crossplay.BUMPER-BALL-MODUS: Spiele mit Freunden online oder lokal und schieße in diesem hektischen Partymodus ein paar Tore.Dieses Produkt verfügt über folgende Sprachunterstützung: Englisch1-4 SpielerNetzwerk-Spieler: 2-4 - Bei der Vollversion des Spiels ist eine PlayStation®Plus-Mitgliedschaft für den Zugriff auf den Online-Multiplayer erforderlichMindestens 3GB"