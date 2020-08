Embracer Group: Acht Studios übernommen, darunter 4A Games (Metro), New World Interactive (Insurgency) und DECA

Fun fact: the Embracer CEO mentioned they were working with 4A Games again on a new Metro game in August 2019 (though he didn't seem to want to confirm that at that point :P)https://t.co/cr6bCaAam6



Palindrome Interactive: Das schwedische Studio mit 14 Mitarbeitern wird komplett gekauft und in Zukunft zu "Amplifier Game Invest" gehören. Aktuell wird an dem Strategiespiel Immortal Realms: Vampire Wars gearbeitet.

Pow Wow Entertainment: Das österreichische Studio mit 20 Mitarbeitern, das u.a. Misbits entwickelt hat, wird seine Titel in Zukunft unter dem Label THQ Nordic veröffentlichen. Aktuell werden zwei Titel entwickelt. Ein Spiel fußt auf einer bekannten THQ-Nordic-Marke. Der andere Titel ist ein Roguelike-Multiplayer-Plattformer in einer sich ständig verändernden Welt.

Sola Media: Vertrieb von internationalen Film- und Fernsehrechten (hauptsächlich Kinder- und Familienfilme)

Rare Earth Games: Das in Wien ansässige Studio tritt der Embracer-Gruppe via Label Amplifier Game Invest bei. Das Studio will sich auf actionbasierte Multiplayer-Spiele für PC, Konsolen und Cloud-Dienste konzentrieren.

Vermila Studios: Das spanische Studio, das derzeit an Crisol: Theater of Idols arbeitet, gehört nun zu "Amplifier Game Invest".

Die Embracer Group (ehemals THQ Nordic AB) hat wieder zugeschlagen und insgesamt acht Studio-Übernahmen angekündigt . Das größte Studio, das in die Embracer-Gruppe aufgenommen wurde, ist 4A Games, die u.a. für die Metro-Reihe verantwortlich waren.4A Games wird in Zukunft seine Spiele unter dem Label "Saber Interactive" veröffentlichen. Übernommen wurden die Niederlassungen in Malta und der Ukraine mit über 150 Mitarbeitern. Die Übernahme wird bis zu 71 Millionen Euro kosten. 4A Games wird zusammen mit Dmitry Glukhovsky am Ausbau der Metro-Reihe arbeiten, aber auch an einem komplett neuen AAA-Titel (kein Lizenzprodukt). Schon im August 2019 bestätigte der Embracer-Chef (Lars Wingefors), dass ein neues Metro-Spiel in Entwicklung sei.New World Interactive gehört fortan ebenfalls zur Unternehmensgruppe und wird seine Spiele unter dem Label "Saber Interactive" veröffentlichen. New World Interactive ist bekannt für Insurgency, Day of Infamy und jüngst Insurgency: Sandstorm . Insurgency: Sandstorm wird in der ersten Jahreshälfte 2021 für Konsolen erscheinen. Das Studio arbeitet an einem weiteren Shooter für PC und Konsolen. Die Teamgröße soll beträchtlich aufgestockt werden (von 39 auf über 90 Vollzeitkräfte).DECA (Deca Live Operations GmbH) aus Berlin ist übernommen worden. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Mobile-Games, Live-Betrieb (GAAS) und Free-to-play-Elemente. Es soll die Unternehmens-eigenen Marken auf mobile Plattformen bringen und mit Free-to-play-Mechaniken experimentieren. DECA wird zur sechsten, eigenständigen Sparte in der Embracer Group. Bei DECA arbeiten über 100 Vollzeitkräfte. Acht Marken wurden ebenso übernommen, darunter Dragonvale, Almost A Hero und Zombie Catchers.Zu den weiteren Übernahmen gehören:Insgesamt umfasst die Embracer Group mittlerweile sechs operative Teilbereiche: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive und DECA Games.