Embracer Group: Übernahme von Vertigo Games (Arizona Sunshine)

Die Embracer Group ist weiter auf Einkaufstour und hat jetzt bei Vertigo Games zugeschlagen: Wie man auf der eigenen Webseite mitteilt, hat man das Studio mit Sitz in den Niederlanden für einen Kaufpreis von 50 Millionen Dollar übernommen.Vertigo Games hat sich auf die Entwicklung von VR-Spielen spezialisiert. Von dem Team stammt der Shooter Arizona Sunshine, während man aktuell an dem Projekt After The Fall arbeitet. Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass man sich in Zukunft weiterhin auf die Erstellung von VR-Inhalten konzentrieren wird.Vertigo Games soll in Zukunft weiter unabhängig unter dem Label Deep Silver operieren, das als Teil der Koch Media GmbH neben THQ Nordic und Studios wie Saber Interactive ebenfalls zur Embracer Group gehört.