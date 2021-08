Embracer Group: Startet acht weitere Übernahmen, darunter 3D Realms, Force Field und Ghost Ship Games

Die Embracer Group hat erneut eine große Einkaufstour gestartet: Die acht aktuellen Studio-Übernahmen umfassen laut Gematsu.com die Unternehmen 3D Realms, CrazyLabs, DigixArt, Easy Trigger, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost und Slipgate Ironworks.So erwarb das Tochterunternehmen Coffee Stain Studios 100% der Anteile von Easy Trigger. Der Entwickler soll laut Pressemitteilung der Embracer Group weiterhin an seiner Marke Huntdown arbeiten, zusätzlich aber auch neue Indie-Titel erschaffen. Im Fall von Ghost Ship Games fehlten lediglich die letzten 70% der Anteile, die nun ebenfalls in den Händen der Coffee Stain Studios liegen. Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit den "Kaffeeflecken" geplant. 100 Prozent von Slipgate Ironworks gehen an die Embracer-Tochter Saber Interactive.Der altbekannte Publisher 3D Realms aus dem dänischen Aalborg (u.a. Duke Nukem Ion Fury ) wurde wiederum durch Saber Interactive übernommen (zu 100%). Beide Unternehmen sollen künftig eng zusammenarbeiten. Ganze sechs neue Spiele befänden sich bereits in Planung - und zusätzlich noch "mehrere aufregende Projekte in Zusammenarbeit mit Slipgate Ironworks". Im Rahmen der Übernahme tritt CEO Mike Nielsen zurück; der Posten wird von Frederik Schreiber übernommen. Nielsen soll künftig eine Berater-Tätigkeit fürs Unternehmen übernehmen.CrazyLabs (erfolgreichstes Spiel: Super Stylist) war laut der Mitteilung im Jahr 2020 der Mobilspiel-Publisher mit den drittgrößten Download-Zahlen: Über 4,5 Mrd. Downloads und 110 Mio. aktive monatliche Nutzer habe man aufzuweisen. Auch hier schnappte sich die Embracer Group 100% der Anteile. Beim Betreiber von Grimfrost (Varyag Group; E-Commerce und Fan-Artikel) sind es 70% der Anteile, bei DigixArt ( Lost in Harmony Road 96 ) 100% durch Koch Media. Letzteres Studio soll weiter unabhängig unter Kochs Führung arbeiten.Auch VR-Entwickler Force Field (neuerdings "Vertigo Studios Amsterdam", entwickelte u.a. Landfall ) gehört künftig zu 100% zu Koch Media. Als Teil von Vertigo Games ( After The Fall Arizona Sunshine ) sollen Triple-A-Titel im VR-Bereich entstehen. Die Pressemitteilung erläutert:"Das Force Field-Team wird seine Tätigkeit unter dem neuen Namen Vertigo Studios Amsterdam fortsetzen. Force Field wurde 2015 von Veteranen der Spielebranche gegründet und ist eines der weltweit größten Spielestudios, das sich ausschließlich auf VR-Spiele konzentriert. Als Pionier im VR-Bereich hat das Unternehmen mehrere High-End-VR-Titel entwickelt, darunter die Oculus Studios-Titel 'Landfall', 'Time Stall' und 'Coaster Combat', und arbeitet derzeit an einem unangekündigten AAA-Spiel auf Basis einer bekannten IP.Das Team von Force Field wird unter dem Namen Vertigo Studios Amsterdam seine Tätigkeit in seinem Amsterdamer Studio fortsetzen, während es mit Vertigo Games an der Entwicklung neuer AAA-VR-Spiele für Spieler auf den wichtigsten VR-Plattformen weltweit zusammenarbeiten wird. Die Übernahme umfasst alle Geschäftsbereiche von Force Field sowie die geistigen Eigentumsrechte.Richard Stitselaar, CEO von Vertigo Games, sagt: 'Mit mehreren AAA-VR-Spielproduktionen für die kommenden Jahre in der Pipeline expandiert Vertigo Games weiterhin schnell. Wir freuen uns sehr, dass Force-Field-Team in der Vertigo Games-Familie willkommen zu heißen, denn sie sind bekannt für ihre AAA-Produktionsstandards und ihre bahnbrechende Erfahrung in der Entwicklung von VR-Spielen. Gemeinsam sind wir dem Aufbau eines globalen VR-Powerhouse einen großen Schritt näher gekommen, das Spielern auf der ganzen Welt noch größere, hochwertigere und innovative VR-Spiele bieten wird.''Nachdem wir jahrelang an der Spitze der Entwicklung von VR-Spielen gestanden und Vorzeigespiele und -erlebnisse für führende VR-Unternehmen entwickelt haben, haben wir nun ein Weltklasse-VR-Team aufgebaut, das in der Lage ist, absolute Top-Titel zu liefern', so Arthur Houtman, CEO von Vertigo Studios Amsterdam. 'Heute treten wir als Teil von Vertigo Games in eine neue Wachstumsphase ein, denn Vertigo Games ist nicht nur eines der erfolgreichsten Studios für die Entwicklung von VR-Spielen, sondern auch ein führender VR-Publisher und Teil der äußerst vielfältigen globalen Koch Media / Embracer Group, was uns ermöglicht, das Potenzial unseres Unternehmens voll auszuschöpfen.'Diese Akquisition ist die aktuellste in einer Reihe von Expansionen von Vertigo Games, die das Unternehmen über die VR-Entwicklung hinaus in die Bereiche Publishing, Out-of-Home-Entertainment und Vertrieb geführt und dabei mehrere VR-Marken wie 'Arizona Sunshine' und 'After the Fall' etabliert hat. Die Übernahme folgt auf den Beitritt des VR-Gaming-Spezialisten zur Koch Media / Embracer Group im September 2020 sowie auf die Übernahme von SpringboardVR, dem führenden Out of Home Marktplatz für VR-Inhalte und deren Verwaltung, Anfang diesen Jahres. Diese jüngste Akquisition ist ein weiteres klares Indiz dafür, dass Koch Media in den Bereich VR und die damit verbundene spannende Zukunft investiert."