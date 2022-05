Embracer Group: Embracer kauft Tomb Raider, Deus Ex & mehr

Phil Rogers, CEO von Square Enix America und Europa nennt Embracer "das am besten gehütete Geheimnis im Gamingsektor" und findet "die Gruppe an Unternehmern passe perfekt zu unseren Ambitionen": Man will "qualitativ hochwertige Spiele mit großartigen Leuten entwickeln und die bestehenden Franchises nachhaltig zu neuen Höhen führen."Square Enix hat die Übernahme in einer eigenen Pressemitteilung bereits kommentiert und gibt an, dass "die Transaktion das Unternehmen dabei unterstützen wird, sich an die globalen Veränderungen anzupassen (...) und für beschleunigtes Wachstum im Kerngeschäft des Unternehmens, dem Unterhaltungsbereich" sorgen soll. Zudem ermöglicht der Verkauf verstärkte "Investitionen in Bereichen wie Blockchain, KI und Cloud."Das Kerngeschäft von Square Enix heißt dabei: die hauseigenen Studios in Japan, die Square Enix External Studios sowie Square Enix Collective. Die deutlich verschlankte Riege an wichtigen Marken beläuft sich fürderhin auf Just Cause, Outriders und Life is Strange.