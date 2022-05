Embracer Group: Schwedischer Konzern setzt sich für den Erhalt von digitalen Spielen ein

Hier muss auch mal ein Dank ausgesprochen werden an die vielen ehrenamtlich tätigen Gamer, die sich unter hohem persönlichem Aufwand die Mühe machen, tausende von Roms, Artworks, Snaps, Flyers, Covers und dutzende von Emulatoren in ihr Retro-Rig einzupflegen, auf dem aktuellen Stand zu halten und Backups anzufertigen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass all diese Schätze nicht nur in einem Museum stehen, sondern im lebendigen und alltäglichen Gebrauch von Interessenten vorzufinden sind.