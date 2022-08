Embracer Group: Die Einkaufstour geht weiter, Middle-Earth Enterprises erworben

Die Embracer-Group vergrößert ihr Portfolio weiter. Wie das Unternehmen bekanntgab, wurden unter anderem Tripwire ( Killing Floor 2 ), BitWave (Wunderling DX), der Karaoke-Anbieter Singrix, Tatsujin, Tuxedo Labs ( Teardown ) sowie Hardware-Hersteller Gioteck aquiriert.Wichtiger als diese Käufe, die von Embracer in den letzten Jahren zuhauf getätigt wurden, sind aber die Übernahmen von Limited Run Games und Middle-Earth Enterprises. Beide werden in die neu gegründete Gruppe "Embracer Freemode" eingegliedert. Limited Run Games ist ein Publisher seltener Videospiele und Sammler-Edition, der sich auf physische Releases fokussiert.



Middle-Earth Enterprises wird übernommen





Middle-Earth Enterprises ist die Vermarktungsgesellschaft aller Rechte an J.R.R. Tolkiens Fantasy-Universum, genauer "Der Hobbit" und "Der Herr Der Ringe". Sie wurde als Tolkien Company gegründet und 2010 in Middle-Earth Enterprises umbenannt. Das Unternehmen hält die Rechte an den Namen der Bücher, Figuren, Orte, Gegenstände und Geschehnisse sowie einiger Zitate und Ausdrücke. Das Unternehmen gehört seit 1976 zur The Saul Zaentz Company.Mit dem Kauf von Middle-Earth Enterprises ist die Embracer Group in Zukunft an allen lizenzierten Tolkien-Derivaten wie Videospielen, Filmen, Brettspielen usw. beteiligt - und kann zusätzlich für ihre zahllosen Spiele-Studios auf eine der größten Fantasy-Lizenzen aller Zeiten zurückgreifen. Ein Preis wurde von Embracer nicht genannt, aber schon 2013, im Zuge der Diskussion einer möglichen Disney-Übernahme, wurden mindestens 10 Milliarden US-Dollar als Richtwert genannt.