Embracer Group: Kurz nach Image-Wechsel wird Square Enix Montreal geschlossen

Onoma: Schließung, um Kosten einzusparen





NEWS: Embracer has shut down Onoma, formerly Square Enix Montreal, which announced its new name just 3 weeks ago. Also:

- Some Onoma staff will move to Eidos Montreal

- Eidos canceled an unannounced game

- Eidos working with Xbox on games like Fable

Scoop: https://t.co/4WaL3rV4a1



— Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Embracer Group bestätigt Schließung

Vor gut drei Wochen nannte sich Square Enix Montreal in Onoma um, aber von langer Dauer war der Name nicht. Die Embracer Group schließt das komplette Studio.Über die Pläne zur Schließung berichtet Bloomberg-Journalist Jason Schreier , der die Information von Studio-nahen Quellen erfahren haben möchte. Demnach wird Onoma komplett geschlossen und ein Großteil der Angestellten entlassen. Einige wenige Mitarbeiter sollen hingegen einen Platz bei Eidos Montreal erhalten.Onoma beziehungsweise Square Enix Montreal war in der Vergangenheit vor allem für Mobile-Spiele bekannt. Unter anderem entwickelte das Team Hitman Go Lara Croft Go und Deus Ex Go für Android und iOS-Geräte. Auch in Zukunft wollte sich Onoma auf die Entwicklung von Mobile-Spielen konzentrieren.Allerdings soll das nicht mehr in das Konzept der Embracer Group passen, die im Mai 2022 Square Enix Montreal, Eidos Montreal und Crystal Dynamics von Square Enix kauften . Die Embracer Group, so der Bericht von Bloomberg weiter, wolle sich vorrangig auf den PC und die Konsolen konzentrieren.Darüber hinaus sei die Schließung von Onoma auch davon getrieben, Kosten einzusparen.Nur kurze Zeit nach dem Bloomberg-Bericht bestätigte die Embracer Group die Schließung von Onoma gegenüber GamesIndustry . Es sei "eine schwierige Entscheidung" gewesen, so Phil Rogers von der Embracer Group, aber man "sehe die Wachtumschancen in erster Linie bei unseren führenden Franchises und AAA-Spielen."Die Zukunft liegt deshalb bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal, bei denen sich derzeit neue Projekte in Entwicklung befinden. Das erstgenannte Studio arbeitet offiziell an einem neuen Tomb Raider und ist zugleich in die Entwicklung von Perfect Dark involviert.Zu Eidos Montreal gibt es keine offizielle Ankündigung. Allerdings soll dort laut aktuellen Gerüchten ein neues Deus Ex und eine neue Marke entstehen , während man außerdem die Entwicklung von Microsofts Fable unterstützt.