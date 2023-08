Embracer Group: Entwicklerstudio Campfire Cabal nach knapp zehn Monaten geschlossen

Campfire Cabal: Embracer Group macht weiteres Studio nach weniger als einem Jahr dicht





Embracer Group shuts down Campfire Cabal pic.twitter.com/LZ5n3OBpCa



— Timur222 (@bogorad222) August 4, 2023

Expeditions-Franchise vorerst in der Schwebe

Die schwedischeschließt klammheimlich das, welches nicht einmal einen Titel in seiner Laufzeit von unter einem Jahr veröffentlicht hat.Es handelt sich dabei um nur eines der Studios, die sich im Besitz des Konzerns befinden. Nun ist es den bereits im Juni angekündigtenzum Opfer gefallen.Ursprüglich von Lars Wingefors gegründet und im schwedischen Karlstad ansässig,unter den Spieleunternehmen. Ihr wohnen unter anderemoder auch Eidos Montreal inne. So konnte sich das Unternehmen unter anderem millionenfach ampopulärer IPs wie den jüngeren Marvel-Spielen,Sogar einenin andere Bereiche wagte man mit dem Kauf der, kürzlichman jedoch an einem über zwei Milliarden US-Dollar schweren, der zur Folge hatte, dass diverse Studios geschlossen werden mussten. Dies führte ebenfalls zur Streichung ganzer Spieleentwicklungen, ebenso wie zur Entlassung zahlreicher Mitarbeiter.Über LinkedIn berichtet nun Bruno-Christian Belibou, ehemaliger Executive Producer bei Campfire Cabal, nun von dem Vorfall. Das Tochterstudio von THQ Nordic wurde als Teil desgeschlossen.Dies ist nicht das erste Mal, dass die: Schon in der Vergangenheit wurden diverse Handy-Spiele, die sich die Embracer Group unter den Nagel gerissen hatte.Campfire Cabal öffnete erst imdes vergangenen Jahres seine Pforten, allerdings ohne je ein eigenes Spiel bis zu seiner jetzigen Schließung veröffentlicht zu haben. Gegründet wurde es von Jonas Waever, der zuvor das taktische Rollenspielbei Logic Artists kreiert und entwickelt hatte.Waever fungierte zusätzlich als Creative Director von Campfire Cabal, welches sich ursprünglich der Fortsetzung des Expeditions-Franchise annehmen sollte. Nun hängt letzteres vorerst, denn bislang hat sich die Embracer Group nicht dazu geäußert, wie es mit der Entwicklung weitergehen soll.