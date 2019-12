Natural Instincts: Tier-Simulation zur Wahrung des Gleichgewichts - 4Players.de

Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC)

Mit Natural Instincts befindet sich eine Tier-Simulation für PC ( Steam ) in Entwicklung. In dem Titel von DreamStorm Studios und Games Operators muss man Tiere vor den Gefahren der modernen Welt und vor Katastrophen schützen.Generell soll man Tiere in ein neues Zuhause führen, sie vor dem Straßenverkehr schützen, vor Jägern in Sicherheit bringen oder bei der Fortpflanzung unterstützen können. In europäischen Wälder kümmert man sich um Wölfe, in der Antarktis gilt es Pinguine zu retten und im heißen Afrika dreht sich alles um Löwen. Die Tiere werden wie in einem Echtzeit-Strategiespiel gesteuert. Das fragile "Gleichgewicht" wird aber auch von Katastrophen wie Bränden oder Dürren bedroht.Die Entwickler erklären in der Produktbeschreibung, dass die Beobachtung bzw. das Zuschauen der "Rituale der Tiere" (Paarung, Fressen, Beutejagd) ebenfalls wichtig sei. Ein Releasetermin von Natural Instincts wurde bisher nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Trailer