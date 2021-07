Natural Instincts: Tier-Simulation in den Early Access gestartet

Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC) Screenshot - Natural Instincts (PC)

"Tauche ein in die Welt der wilden Tiere: Tauche tief in die Wälder ein, gefüllt mit Vogelgesang, faszinierenden Tieren und verschiedenen Herausforderungen. Natural Instincts ist ein entspannendes Erlebnis, das dir einen Einblick in die Tierwelt der europäischen Wälder verleiht. Lerne die verschiedenen Arten kennen und schütze sie und ihre Umgebung. Halte Gefahren von den Tieren fern und hilf ihnen, sich zu vermehren, damit ihre Rudel, Kolonien und Familien wachsen können. Sei jedoch vorsichtig, da das Gleichgewicht in der Umwelt sehr zerbrechlich ist.

Unterstütze die natürliche Selektion: Jedes Tier wird mit einer Reihe von Merkmalen geboren, von denen einige vererbbar sind. Wähle sorgfältig aus, welche Tiere du züchtest, um immer stärkere Nachkommen zu generieren. Denke daran, das Gleichgewicht zwischen Beutetieren und Raubtieren aufrechtzuerhalten; andernfalls könnte einer der Gruppe ums Überleben kämpfen.

Entdecke einzigartige Kampagnen: Das Spiel bietet mehrere Kampagnen, von denen jede über eine andere Art von europäischen Waldtieren erzählt. Lerne das Leben und den Überlebenskampf von Wölfen, Kaninchen oder sogar Wildschweinen mit diesen kurzen, dafür aber komplexen Geschichten kennen. Erledige einzigartige Quests, lerne etwas über die Gewohnheiten der Tiere kennen und genieße es einfach, ihnen dabei zuzusehen, wie sie dank deiner Taten in Sicherheit leben.

Beobachte ihre Rituale: Jede Tierart hat ihre eigenen, einzigartigen Gewohnheiten. In Natural Instincts kannst du beobachten, wie sich Wölfe, Hirsche und andere europäische Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung verhalten. Jetzt kannst du all ihre Geheimnisse entdecken! Wusstest du, dass Rehkitze geruchlos geboren werden, damit sie von Raubtieren nicht so leicht gefunden werden können?

Zeige ihnen, wie man überlebt: Leite die Tiere und zeige ihnen, wie ihnen kein Schmerz zuteilwird! Leite sie weg von Straßen oder Müll, die für wilde Tiere sehr gefährlich sein können. Hilf ihnen, Wilderer zu vermeiden, und rette sie aus gefährlichen Situationen. Die Tiere werden aufgrund deiner Handlungen lernen - befehlen ihnen also weise, da das Gleichgewicht im Ökosystem zerbrechlich ist. Lass sie nicht aussterben!

Sie brauchen deine Hilfe: Während des Gameplays wirst du mit einer Reihe von Ereignissen und Herausforderungen konfrontiert. Begegnungen mit Wilderern und wilden Müllhalden werde es dir erschweren, die Umwelt zu schützen, aber du kannst stets auf Freiwillige zählen, die dir helfen, den Müll zu beseitigen oder die Tiere zu füttern!

Du kannst die Tiere zu ihrer eigenen Ausrottung führen oder das Gleichgewicht herstellen und ihre Population vermehren. Es hängt alles von dir ab!"

Heute startet mit Natural Instincts eine Tier-Simulation in den Early Access auf Steam . In dem Titel von DreamStorm Studios und Games Operators muss man Tiere vor den Gefahren der modernen Welt und vor Katastrophen schützen. Die Early-Access-Version bietet aktuell ein kurzes Tutorial, einen freien Spielmodus und drei Kampagnenmissionen, die jeweils die Geschichte einer anderen Tierart darstellen. Es wird geschätzt, dass der Early Access wohl ein Jahr dauern wird.Generell soll man Tiere in ein neues Zuhause führen, sie vor dem Straßenverkehr schützen, vor Jägern in Sicherheit bringen oder bei der Fortpflanzung unterstützen können. In europäischen Wälder kümmert man sich um Wölfe, in der Antarktis gilt es Pinguine zu retten und im heißen Afrika dreht sich alles um Löwen. Die Tiere werden wie in einem Echtzeit-Strategiespiel gesteuert. Das fragile "Gleichgewicht" wird aber auch von Katastrophen wie Bränden oder Dürren bedroht. Die Entwickler erklären in der Produktbeschreibung, dass die Beobachtung bzw. das Zuschauen der "Rituale der Tiere" (Paarung, Fressen, Beutejagd) ebenfalls wichtig sei.Produktbeschreibung (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer