Team17: Yippee Entertainment gekauft - 4Players.de

Team17 hat das neue Jahr mit einer Übernahme begonnen und das britische Studio Yippee Entertainment gekauft. Der Entwickler und Publisher zahlte laut GamesIndustry ungefähr 1,4 Mio. Pfund (ca. 1,65 Mio. Euro) für die Akquisition.Yippee Entertainment wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Team17 fungieren. Das bisherige Team unter der Leitung von CEO Mike Delves bleibt bestehen. Das Studio soll an neuen Marken und den bekannten Reihen des Publisher arbeiten - sowie beim Publishing unterstützend tätig sein. Das Studio hat bisher an der Chimpact-Serie sowie an Titeln für andere Publisher wie Kalypso und Cartoon Network gearbeitet. Derzeit werkeln sie am HD-Remaster von Commandos 2 für Kalypso Media.Team17 ist u.a. für die Worms-Reihe bekannt, fungiert aber auch als Publisher von Titeln wie The Escapists, Overcooked, My Time At Portia und Yooka-Laylee.