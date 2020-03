Team17: Neues Worms soll in diesem Jahr erscheinen

INCOMING!



Get ready for Worms like you’ve never played before!



Things are getting real in 2020 – more details coming soon… pic.twitter.com/pgzXhUmFiX



— Worms (@WormsTeam17) March 9, 2020

Die gleichsam putzigen wie rabiaten Würmer stehen offenbar vor einem Comeback: Wie Gematsu berichtet, hat Team17 über Twitter erste Hinweise darauf gegeben, dass in diesem Jahr ein neuer Ableger der spaßigen Rundentaktik geplant ist, die vor allem im Mehrspielermodus für Schadenfreude sorgt.Allerdings ist es fraglich, ob die Entwickler am bisherigen Konzept festhalten werden. In dem kurzen Teaser heißt es "Macht euch bereit für Worms, wie ihr es zuvor noch nie gespielt habt". Es bleibt also abzuwarten, was am Ende dabei herauskommt. Nähere Infos zum Spiel will Team17 schon bald bekannt geben. Aktuell gibt es weder Angaben zum Namen noch zu den Plattformen, die man anvisiert.Letztes aktuelles Video: Worms 2020 Teaser