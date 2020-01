Dragon Quest 12: Produktion ist angelaufen

Es wird noch längere Zeit dauern, bis Dragon Quest 12 erscheint, erklärte Yuji Horii (Serien-Erfinder und Game Designer) in einer Neujahrsnachricht in der Famitsu via Gematsu , in der er auf das vergangene Jahr zurückblickte. Er sprach von neuen Herausforderungen, die mit der Produktion des zwölften Teils einhergehen würden. Zudem sei er sehr stolz darauf, dass er 33 Jahre nach dem ersten DQ-Teil diese Herausforderungen angehen dürfe.Aus den Übersetzungen von Japanese Nintendo und BlackKite geht hervor , dass die Produktion von Dragon Quest 12 im vergangenen Jahr angelaufen und der allgemeine Produktionszustand noch ziemlich früh sei. Er könne jedenfalls längere Zeit nicht über das Projekt sprechen, meinte Yuji Horii.Der letzte Teil war Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals für PC & PlayStation 4 ( zum Test ) und Switch ( zum Test ).