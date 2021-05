Dragon Quest 12: The Flames of Fate: Offiziell angekündigt, soll düsterer werden

Mit Dragon Quest 12: The Flames of Fate hat Square Enix den neuen Teil der Rollenspiel-Saga jetzt auch offiziell angekündigt - es ist der erste Teil der Hauptreihe seit 2017, nachdem man sich zuletzt eher Ableger wie Dragon Quest: Builders konzentriert hatte. Wie Eurogamer.net berichtet, strebt man zwar eine weltweite Veröffentlichung an, will zum jetzigen Zeitpunkt aber weder den angepeilten Zeitraum noch die Plattformen verraten, auf denen das Spiel erscheinen soll.Der Mini-Teaser zur Enthüllung des Logos gibt ebenfalls keine großen Informationen preis, unterstreicht aber zumindest schon mal die geäußerte Absicht des Serienvaters Yuji Horii, wonach man mit dem zwölften Teil ein Dragon Quest für Erwachsene erschaffen wolle, das entsprechend eher zur Dark Fantasy tendieren wird.Letztes aktuelles Video: Japanischer Teaser