Wizardry: Labyrinth of Lost Souls: Remaster des Dungeon-Crawlers für PC erschienen

Aktualisierung vom 16. Januar 2020, 09:23 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. Januar 2020, 10:11 Uhr:

Inzwischen haben XSEED Games, Marvelous und Acquire das Remaster von Wizardry: Labyrinth of Lost Souls für PC veröffentlicht . Der bereits für iOS, PlayStation 3 und PlayStation Vita erhältliche Dungeon-Crawler kann aktuell noch mit einem Launch-Rabatt von zehn bzw. neun Prozent via Steam GOG und Humble Store heruntergeladen werden. Die Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (derzeit sind 55 Prozent von 18 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,3 von fünf Sternen.XSEED Games hat die "unvorhergesehenen Lizenzprobleme " gelöst und daher wird Wizardry: Labyrinth of Lost Souls am 15. Januar 2020 für PC ( Steam erscheinen . Der Preis wird 14,99 Euro betragen. Der Dungeon-Crawler aus der Ego-Perspektive nach alter Bauart verspricht visuelle Verbesserungen ("HD-Grafik"), sämtliche Download-Erweiterungen der ursprünglichen PS3-Version (2011) und einen Turbo-Modus für schnellere Dungeon-Touren. XSEED Games spricht von einem "Remaster". Wizardry: Labyrinth of Lost Souls wird englische Texte und japanische Sprachausgabe enthalten.Die Dungeons wird man mit seiner sechsköpfigen Party erkunden können (acht Klassen, fünf Rassen). Auf über 100 Monster wird man treffen. Zwischen den Abenteuern kann man mit Einwohnen sprechen, Quests annehmen, sich um die Ausrüstung kümmern, um Hilfe bitten etc.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer