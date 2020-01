Gray Zone: Futuristische Echtzeit-Taktik mit Pause-Funktion startet bald in den Early Access

Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC) Screenshot - Gray Zone (PC)

Die slowakischen Eastworks Studios wollen bis Ende März 2020 ihr erstes Projekt in den Early Access auf Steam schicken. Gray Zone ist ein futuristisches Echtzeit-Taktikspiel mit Story-Fokus und Rollenspiel-Elementen. Es spielt Hunderte Jahre in der Zukunft, in der sich ein Sklave gegen eine korrupte Regierung auflehnt . Auf der Suche nach der Wahrheit wird man mehreren kolonisierten Planeten einen Besuch abstatten und dabei auf allerlei Charaktere und Kreaturen treffen. Sowohl die Dialoge als auch die Zwischensequenzen (2D-Artworks und Comics) sollen vollständig auf Englisch (Sprachausgabe) sein.Die Charaktere, "befreundete Einheiten" und Fahrzeuge werden in Echtzeit gesteuert, wobei man Kämpfe auch gezielt umgehen oder vermeiden kann - dies soll für Story-Ziele und Neben-Aufgaben gelten. Das Ziel soll es sein, die richtige Kampfstrategie zu wählen, um Verluste zu minimieren. Zur besseren Kontrolle und Koordination der Kämpfe wird man in einen Taktik-Modus wechseln können, in dem die Zeit eingefroren ist. Während dieser Pause können verschiedene Befehle an mehrere Einheiten erteilt werden.Die Early-Access-Version wird die ersten fünf Missionen des ersten Kapitels enthalten. Weitere Kapitel sollen später folgen. Ungefähr 25 Missionen sind insgesamt geplant. Die Eastworks Studios arbeiten seit zwei Jahren an dem Titel. Als "vorsichtige Schätzung" des Releasetermins wird Ende 2023 genannt, doch sie hoffen durch den Early-Access-Start das Entwicklungsteam vergrößern und dadurch die Produktion allgemein beschleunigen zu können.Letztes aktuelles Video: Teaser