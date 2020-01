miniLAW: Ministry of Law: Gesetzeshüter haben den Early Access verlassen

Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC) Screenshot - miniLAW: Ministry of Law (PC)

Lasso Games haben ihren dystopischen Polizei-Plattformer miniLAW: Ministry of Law am 1. Januar 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird bis zum 8. Januar noch ein Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,49 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 102 Reviews positiv).In dem als "taktische Gesetzeshüter-Action" bezeichneten Titel begibt man sich im Großstadtdschungel von New Babel auf Verbrecherjagd. Für erfolgreiche Festnahmen erhält man Punkte, die man in bessere Ausrüstung und Upgrades für sein Exoskelett investieren kann, um übermenschliche Fähigkeiten zu erhalten. Neben Gewalt sollen sich Kriminelle aber auch mit Diplomatie überwältigen lassen.Letztes aktuelles Video: Trailer