Lightmatter: Lichtbasiertes Rätselabenteuer gegen tödliche Schatten rückt näher

Am 15. Januar 2020 werden Tunnel Vision Games und Aspyr das Puzzle-Adventure Lightmatter , in dem man sich mit Licht vor tödlichen Schatten und Fallen schützen muss, für PC veröffentlichen. Auf Steam wird neben der Vollversion auch eine einstündige Testversion mit übertragbarem Fortschritt versprochen. Preisangaben wurden allerdings keine gemacht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiel die Hommage von Tunnel Vision Games an das klassische Genre. Denk um die Ecke, um spektakuläre Rätsel voller Lichter, Schatten, Strahlen, Plattformen und Lichtmaterie zu lösen. (...) 'Wenn du dich umbringen willst - tu dir keinen Zwang an. Spring mit der Lampe über den Spalt.' Beim Plattform-Spiel Lightmatter stößt du auf gleißendes Licht, tödliche Schatten und mörderische Mechanismen. Nimm deine Umgebung genau unter die Lupe. Die Devise heißt: Schlauer, nicht härter!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer