SIMULACRA 2: PC-Start des narrativen Smartphone-Thrillers verschoben

Aktualisierung vom 17. Januar 2020, 08:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 8. Januar 2020, 07:46 U

Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android) Screenshot - SIMULACRA 2 (Android)

Kaigan Games und Another Indie haben die PC-Veröffentlichung von SIMULACRA 2 auf den 30. Januar verschoben. Als Grund für die zweiwöchige Verschiebung werden kleinere Schwierigkeiten bei der Lokalisierung genannt , die mittlerweile aber behoben seien. Neben Englisch wird das Ermittlungsabenteuer auch auf Japanisch, vereinfachtem sowie traditionellem Chinesisch, Brasilianischem Portugiesisch und Russisch erhältlich sein.hr:Am 16. Januar 2020 werden Kaigan Games ( Sara is Missing ) und Another Indie das bereits für iOS und Android erhältlichen Ermittlungsabenteuer SIMULACRA 2 auch für PC ( Steam ) veröffentlichen. Der Preis soll knapp acht Dollar betragen. Darüber hinaus ist für dieses Jahr auch noch eine Umsetzung für Nintendo Switch geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das Nachfolgespiel des hochgelobten SIMULACRA erweitert das Horror-Format um ein gefundenes Handy mit neuen, erfinderischen Apps, einer komplexeren Erzählung, einer größeren Live-Action-Besetzung, und gewährt einen tiefen Blick in die dunklere Seite des Internets. Obwohl der vorzeitige und unnatürliche Tod eines jungen Social-Media-Influencers als Unfall gewertet wird, vermutet Detective Mural, dass hier etwas nicht stimmt. Er rekrutiert Deine Hilfe bei der Untersuchung dieses Falls und übergibt Dir ein entscheidendes Beweisstück: das Telefon des Opfers. Mittels Deiner Ermittlungsfähigkeiten, Hacking-Kenntnissen und dem Einflussnetzwerk des Opfers kannst Du die Vergangenheit des Opfers aufarbeiten."Letztes aktuelles Video: Trailer