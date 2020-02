Vampire's Fall: Origins: Hommage an klassische Rollenspiele auf Steam erschienen

Aktualisierung vom 3. Februar 2020, 08:21 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 8. Januar 2020, 08:46 Uhr:

Vampire's Fall: Origins ist ein offenes 2D-RPG mit taktischem Kampf. Erstelle deinen Charakter, wähle deine Blutlinie und wage dich in die Welt. Wirst du Chaos im Land anrichten oder der Held sein, nach dem sich die Menschen sehnen?"



Als Features werden genannt:

Offene Welt

Vollständig anpassbare Charaktere

Taktischer Kampf

Umfassende Geschichten

Dialogauswahl

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um deinen Charakter zu formen

Wähle deine Blutlinie: Nosferatu, Ranjeni, Magistrav oder Equides

Über 250 grafisch einzigartige Waffen und Rüstungen

Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android) Screenshot - Vampire's Fall: Origins (Android)

Die Early Morning Studios haben Vampire's Fall: Origins wie angekündigt am 31. Januar 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 7. Februar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Rollenspiels alter Schule gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 72 Reviews positiv).Das schwedische Early Morning Studio wird sein bereits für Android und iOS erschienenes Oldschool-Rollenspiel Vampire's Fall: Origins am 31. Januar 2020 auch für PC ( Steam ) veröffentlichen. Der Preis soll knapp 13 Dollar betragen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Seit unzähligen Jahren genießen die Dorfbewohner von Vamp'Ire ein Leben in Frieden und Glück. Aber jetzt kursieren Gerüchte über einen Träger der dunklen Magie - einen Hexenmeister. Das Dorf befürchtet, dass die Gerüchte wahr sind, und stellt eine Miliz auf, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Du bist ein Rekrut, der sich zum Schutz des Dorfes einschreibt. Du weißt nicht, dass das Schicksal etwas Besonderes für dich bereithält...Letztes aktuelles Video: Trailer