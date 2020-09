Vampire's Fall: Origins: Vampir-Rollenspiel landet auf Switch und Xbox One

Offene Welt

Vollständig anpassbare Charaktere

Taktischen Kampfsystem

Ergreifende Geschichte

Dialogoptionen

Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Gestaltung deines Charakters

Wähle deine Abstammung: Nosferatu, Ranjeni, Magistrav oder Equides

Über 250 Waffen und Rüstungen mit einzigartigen Grafiken

Am 17. September 2020 haben die schwedischen Entwickler Early Morning Studio ihr bereits für PC, iOS und Android erschienenes sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Oldschool-Rollenspiel Vampire's Fall: Origins auch für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store kostet der Download 12,99 Euro, im eShop lediglich 9,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Unzählige Jahre lang genossen die Dorfbewohner von Vamp'Ire ein friedliches und glückliches Leben. Nun machen sich jedoch Gerüchte über einen dunklen Magier, einen Hexenmeister, breit. Aus Furcht, dass diese Gerüchte wahr sein könnten, ruft das Dort eine Miliz zusammen, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Du bis ein Rekrut, der sich zur Verteidigung deines Dorfes verpflichtet hat, doch obwohl du es noch nicht weißt, hat das Schicksal etwas besonderes mit dir vor.""Vampire's Fall: Origins ist ein 2D Rollenspiel mit einer offenen Welt und einem taktischen Kampfsystem. Erstelle deinen Charakter, wähle deine Abstammung und gehe in die Welt hinaus. Wirst du Chaos im Land verbreiten oder zu dem Helden werden, nach dem sich Menschen sehnen?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Xbox One