Exit the Gungeon: Vormals exklusives Apple-Arcade-Spiel wird für PC und Konsolen umgesetzt

Enter the Gungeon has surpassed three million copies sold and we're so thankful for the community's support!



Excited to release House of the Gundead to arcades and Exit the Gungeon on PC and consoles early this year!https://t.co/AHdRfzuVXw pic.twitter.com/mTgj7MzGvX



— Enter the Gungeon (@DodgeRollGames) January 7, 2020

Dodge Roll Games freut sich auf Twitter über drei Millionen verkaufte Exemplare seiner Arcade-Action Enter the Gungeon . Das Team nimmt diese Marke zum Anlass, auch Neuigkeiten zum Serien-Ableger Exit the Gungeon anzukündigen: Das Spiel war bislang exklusiv für Apple Arcade erhältlich, soll dem Tweet nach aber noch zu Beginn des Jahres für PC und nicht näher bekannte Konsolen erscheinen.Und damit hat man noch nicht genug: Auch Spielhallen werden Anfang 2020 mit einem eigenen Spiel zur Serie beehrt: Dort soll der Titel Exit the Gungeon: House of the Gundead für viele eingeworfene Münzen sorgen: