Exit the Gungeon: Für PC und Switch veröffentlicht

"Neue Waffen, Gegenstände, Feinde und Bosse: Werft euch mit Dutzenden von verbesserten Waffen und neuen Gegenständen wie den Stachelstiefeln in den Kampf, während neue Feinde wie der Minecart Shotgun Kin, der Bullet Cardinal und der Flying Fungun erledigt werden müssen. Gebt auch auf die Rückkehr der legendären Jammed-Gegnerreihen acht ...

Überarbeitete Gungeons mit neuen Räumen und Aufzügen: Euch erwartet ein dramatisch umgestalteter Gungeon mit verbesserter Raumvielfalt, vergrößerten Räumen und vielen aktualisierten und verschlungenen Aufzügen. Zusammen mit dieser größeren Vielfalt wurden auch die Exit the Gungeon-Läufe erweitert, um die Spielzeiten von Exit the Gungeon besser an die von Enter the Gungeon anzupassen.

Ausgewogenes und überarbeitetes Gameplay: Es gibt massive Veränderungen in der Art und Weise, wie die Stages entstehen und wie Feinde platziert werden – und eine erhöhte Herausforderung, um den Erwartungen der Gungeoneveteranen gerecht zu werden! Ein verbessertes Kombosystem liefert schneller stärkere Waffen und wirft mehr Geld ab, um Gungeoniers für fantastische Kombinationen zu belohnen.

Hüte, Minispiele und Gungeonbewohner: Bewundert die neuen charakterspezifischen Hüte, nehmt neu gestaltete Minispiele in Angriff und trefft und redet mit einer Vielzahl von NPCs – die neue Interaktionen und Quests im Gepäck haben."

Nach dem Debüt bei Apple Arcade ist Exit the Gungeon auch für PC ( Steam : 8,19 Euro) und Switch veröffentlicht worden. Das Spiel ist ein "Bullet-Hell Dungeon-Climber" und schließt nahtlos an die Abenteuer der "Gungeoneers" in Enter the Gungeon an.Dodge Roll, Singlecore und Devolver Digital schreiben: "Mit Hilfe einer ständig wechselnden Waffe, einem unstillbaren Bedürfnis zu plündern und der treuen und liebgewonnenen Ausweichrolle – muss jeder unserer Helden immer weiter im Dungeon aufsteigen und über eine eigene, einzigartige Route immer gefährlicheren Aufzügen entkommen. Spieler kämpfen in einem rasanten Tempo gegen die letzten und erbittertsten Vertreter der Gundead und werden gerade lange genug langsamer, für einen Plausch mit einigen bekannten Gesichtern ... und ein paar neuen Freunden. Sich verändernde Räume, Feinde, Bosse, bizarre Waffen und Gegenstände sorgen dafür, dass kein Versuch, den Gungeon zu verlassen, jemals dem anderen gleicht."Außerdem ist zugleich ein Update für das Spiel erschienen:Letztes aktuelles Video: Now Available on Nintendo Switch and PC