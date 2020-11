Exit the Gungeon: Feuer frei für die Umsetzung auf PS4 und Xbox One sowie das "Hello to Arms"-Update

Arsenal Modus: Ein neuer, auswählbarer Spielmodus in dem Waffen sowohl als Loot in der Spielwelt vorkommen, als auch in Shops gekauft werden können. All diese Waffen können zusätzlich zur Blessed Gun getragen, und zu jedem Zeitpunkt im Spiel eingesetzt werden. Diese zusätzlichen Waffen haben beschränkt Munition, welche (ausschließlich im Arsenal Modus) in der Spielwelt gefunden werden kann. Der Arsenal Modus ermöglicht eine ganz eigene Spielweise und wurde dem Waffenmanagement aus Enter the Gungeon nachempfunden.

Shop Hubs: Bellos Shop wurde erweitert und kann nun zweimal pro Ebene besucht werden. Das gibt Spielerinnen und Spielern mehr Entscheidungsfreiheit, wann sie ihr Geld ausgeben wollen. Dieser Shop ersetzt den Raum in der Mitte der Ebene und existiert zusätzlich zum Erscheinen des Shops nach dem Boss. Der Shop hat zudem mehrere Türen zu optionalen Kampf- und NSC-Räumen, die ihr für zusätzliches Loot absolvieren könnt. Dies sollte zu einer höheren Item-Dichte für diejenigen führen, die alle Räume erkunden und ist eine zusätzliche Quelle für Waffen im Arsenal Modus.

Ein neuer, optionaler Boss: Der Glocktopus

Ein neuer NSC mit eigenem Minigame: Ledge Goblin

Wie es sich gehört, viele neue Waffen und Items

Der Hund kann nun gestreichelt werden!







Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Exit the Gungeon (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Ursprüngliche Meldung vom 10. November 2020, 11:37 Uhr:



Exit the Gungeon





Exit the Gungeon: Hello to Arms hits this Friday including the launch on PlayStation 4 and Xbox One!



— Enter/Exit the Gungeon (@DodgeRollGames) November 9, 2020

wird am 13. November auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unseren Test der Umsetzung für PC und Switch findet ihr hier Zeitgleich wird das Update "Hello to Arms!" für alle Plattformen (inkl. Apple Arcade, Switch und PC) veröffentlicht, das neue Waffen und Gegenstände, den Arsenal-Modus (so viele Waffen tragen, wie man will), neue Shop-Bereiche und den Glocktopus umfassen wird.