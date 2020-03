Game Developers Conference 2020: GDC Awards 2020: Untitled Goose Game ist das "Game of the Year", weitere Preise für Control, Disco Elysium und Baba is You

Die Gewinner der Game Developers Choice Awards 2020 stehen fest. Der Hauptpreis "Game of the Year" ging an Untitled Goose Game . Das Spiel mit der frechen Gans setzte sich gegen Control Outer Wilds und Sekiro: Shadows Die Twice durch. Eigentlich sollte die Preisverleihung während der Game Developers Conference 2020 stattfinden, aber aufgrund der Covid-19-Krise wurde die Konferenz bekanntlich verschoben. Die Preisträger der GDC Awards 2020 wurden via Livestream verkündet Die meisten Auszeichnungen erhielt Control . Das Action-Adventure von Remedy Entertainment und 505 Games wurde für "Best Audio", "Best Technology" und "Best Visual Art" ausgezeichnet. Disco Elysium wurde mit dem "Best Narrative Award" prämiert. Das Studio hinter dem Rollenspiel (ZA/UM) bekam einen Preis für das "Beste Debüt". "Best Design" und der "Innovation Award" gingen an Baba is You . Sky: Children of the Light von thatgamecompany sicherte sich den "Audience Award". Death Stranding, Outer Wilds, Outer Worlds und Sekiro: Shadows Die Twice erhielten keine Preise.Jedes Computer- und Videospiel, das im Kalenderjahr 2019 veröffentlicht wurde (unabhängig von der Plattform), konnte kostenlos für die Game Developers Choice Awards 2020 nominiert werden. Sowohl die Nominierten als auch die Gewinner werden vom Game Developers Choice Awards-spezifischen "International Choice Awards Network" (ICAN) ausgewählt - eine Gruppe, die sich aus führenden Spieleentwicklern aus allen Teilen der Branche zusammensetzt. Neue ICAN-Mitglieder können nur eingeladen werden.Control (Remedy Entertainment und 505 Games)ZA/UM (Disco Elysium)Baba is You (Hempuli)What the Golf? (Triband und The Label Limited)Baba is You (Hempuli)Disco Elysium (ZA/UM)Control (Remedy Entertainment und 505 Games)Control (Remedy Entertainment und 505 Games)Vader Immortal (ILMxLAB und Oculus Studios/Disney)Sky: Children of the Light (thatgamecompany)Untitled Goose Game (House House und Panic)Roberta WilliamsKate Edwards