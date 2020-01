Speaking Simulator: Turing-Test für Androiden erscheint auch für Switch

Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC) Screenshot - Speaking Simulator (PC)

Die australischen Entwickler von Affable Games werden ihren Speaking Simulator am 30. Januar 2020 nicht nur für PC ( Steam ), sondern auch für Nintendo Switch veröffentlichen. In dem skurrilen Turing-Test geht es darum, in zehn verschiedenen Szenarien wie Vorstellungsgesprächen, Arztbesuchen oder Dates extrem gutgläubige Menschen davon zu überzeugen, dass man kein Roboter ist.Dazu muss man Lippen und Zunge so kontrollieren, dass Worte erzeugt werden. Zudem sollte man Freude oder Trauer mimisch passend darstellen. Nach einem entsprechendem Upgrade wollen auch die Augen überzeugend eingesetzt werden. Baut man Mist, muss das System Dampf ablassen, was zu mechanischen Aussetzern und Fehlfunktionen bis hin zu Gesichtsexplosionen führen kann, was der eigenen Tarnung natürlich nicht besonders zuträglich ist...Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer