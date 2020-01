Filament: Kabelknobelspiel im verlassenen Raumschiff angekündigt

Filament ist ein entspanntes Knobelspiel mit umfangreicher Hintergrundgeschichte, bei dem es darum geht, Rätsel mit Kabeln zu lösen und dabei ein scheinbar verlassenes Raumschiff zu erkunden - so umreißt es die Steam-Beschreibung . Der frisch angekündigte Titel von Beard Envy und Kasedo Games soll noch im ersten Quartal 2020 für Windows, Linux und Mac erscheinen."Geh an Bord der Alabaster, eines der größten Forschungsschiffe der Filament Corporation, das um einen mysteriösen Planeten kreist, und sprich mit Juniper, dem einzigen verbleibenden Crewmitglied.ErkundenErkunde das Schiff ganz frei und löse dabei mehr als 300 spannende und abwechslungsreiche Knobeleien. Du kannst sie in (fast) beliebiger Reihenfolge angehen.LösenWährend du das Schiff durchsuchst und Rätsel löst, bleibst du ständig in Kontakt mit Juniper. Erfahre mehr über sie, ihre Crew und, wenn sie dir mehr vertraut, darüber, was auf dem Schiff geschehen ist.UntersuchenSuche nach Crewprotokollen, Nachrichten, Aufzeichnungen und persönlichen Gegenständen und Kleinkram, während du an Bord des Schiffs versuchst herauszufinden, was auf der Alabaster geschehen ist. Erfahre, wer zur Crew gehörte und finde so vielleicht heraus, warum sie gegangen sind."