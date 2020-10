Filament: Raumschiff-Knobelei landet auf Switch

Am heutigen 8. Oktober 2020 haben Kalypso Media, Kasedo Games und Beard Envy das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Rätselspiel Filament auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 16,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein verlassenes Raumschiff. Eine verschollene Besatzung. Und eine einzelne, geheimnisvolle Stimme. Löse herausfordernde Rätsel und decke auf, was wirklich mit der Besatzung der Alabaster geschehen ist. Irgendwo dort draußen lässt sich die Wahrheit finden.Gehe an Bord der Alabaster, eines der Vorzeigeforschungsschiffe der Filament Corporation, und versuche, es wieder unter Kontrolle zu bringen, nachdem eine geheimnisvolle Störung zur Abriegelung des Schiffes und zum Verschwinden der Besatzung geführt hat. Bei deinem Versuch herauszufinden, was der Besatzung widerfahren und warum sie verschwunden ist, kannst du lediglich auf die Unterstützung 'Wacholders' - der angeschlagenen Pilotin des Schiffes - zählen, und wirst dich teuflisch schwierigen Rätseln stellen müssen, die dich an die Grenzen deiner Fähigkeiten bringen."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer