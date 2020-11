Tainted Grail: Conquest: Dark-Fantasy-Rollenspiel startet erneut in den Early Access

Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC)

Nach der Ankündigung vom 20. November aus Tainted Grail zwei Spiele zu machen, haben die Entwickler inzwischen Taten folgen lassen und das Roguelike-Rollenspiel als Tainted Grail: Conquest am 27. November 2020 erneut im Early Access für PC veröffentlicht, wo es bis Frühjahr 2021 fertiggestellt werden soll. Das Open-World-Rollenspiel Tainted Grail: The Fall of Avalon soll ebenfalls im nächsten Jahr erscheinen. Einstige Käufer und Kickstarter -Backer sollen beide Titel erhalten.Ansonsten kann Tainted Grail: Conquest aktuell für 16,79 Euro via Steam heruntergeladen und The Fall of Avalon auf die Wunschliste gesetzt werden. Die bisherigen Nutzerreviews von Conquest sind "sehr positiv" (derzeit sind 84 Prozent von 437 Reviews positiv). Zudem habe man grundlegende grafische Veränderungen am Rendering durchgeführt, was folgendes Video veranschaulichen soll:Letztes aktuelles Video: Visual Overhaul TeaserHier außerdem die aktualisierte Early Access Roadmap für Tainted Grail: Conquest: