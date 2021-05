Tainted Grail: Conquest: Dark-Fantasy-Rollenspiel verlässt den Early Access

Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC) Screenshot - Tainted Grail: Conquest (PC)

Am 27. Mai 2021 haben Awaken Realms ihr kartenbasiertes Roguelike-Rollenspiel Tainted Grail: Conquest für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp einem Jahr offiziell beendet . Auf Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von jeweils zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 16,79 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 85 Prozent von 615 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 3,7 bzw, 4,3 von fünf Sternen.Tainted Grail: Conquest basiert auf einer düsteren Interpretation der Artus-Sage, in der das Königreich Avalon im Sterben liegt. Es soll neun spielbare Charakterklassen, 460 Karten und 340 passive Skills bieten. Außerdem wollen Quests erfüllt, NPCs gerettet und ein Dorf errichtet werden. Das abgespaltene Open-World-Rollenspiel Tainted Grail: The Fall of Avalon soll ebenfalls noch in diesem Jahr auf Steam erscheinen.