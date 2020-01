Xbox Game Studios: First-Party-Spiele werden zunächst nicht exklusiv für Xbox Series X sein

Die Spiele, die in den nächsten ein oder zwei Jahren von den Xbox Game Studios (First Party) veröffentlicht werden, sollen sowohl auf der Xbox One als auch der Xbox Series X laufen, erklärte Matt Booty (Leiter der Xbox Game Studios) in einem Interview mit dem Branchen-Magazin MCV UK . Spiele, die exklusiv/nur auf der Xbox Series X laufen werden, sollen erst später veröffentlicht werden. Der Übergang zur nächsten Konsolen-Generation wird demnach fließender ausfallen, da die nächsten Spiele der Xbox Game Studios abwärts- und aufwärtskompatibel sein werden. Bisher hatte Microsoft dieses Vorhaben nur für Halo Infinite angekündigt. Booty zieht dabei den Vergleich zum PC."Wir wollen sicherstellen, dass jemand, der zwischen heute und [dem Verkaufsstart der Xbox Series X] in eine Xbox investiert, das Gefühl hat, dass er/sie eine gute Investition getätigt hat und wir ihm/ihr mit Inhalten verpflichtet sind", sagte Matt Booty.Dadurch nimmt Microsoft auch Druck von den eigenen Entwicklerteams, da sie keine Hardware-exklusiven Titel für das anfänglich relativ kleine Publikum von Xbox-Series-X-Besitzern herausbringen müssen - obgleich die Hardware-Kapazitäten der neuen Konsole unter Umständen nicht vollständig ausgenutzt werden.Der Trend geht also eher zu inkrementellen Updates, anstatt zu großen Hardware-Sprüngen, zumal der Xbox Game Pass von Microsoft auch eine wichtige Rolle in dieser Strategie spielen dürfte. Natürlich stehen die Spiele von den Xbox Game Studios so einem größeren Publikum zur Verfügung, da sich die nächste Konsolen-Generation erst verbreiten muss. Bisher war es im Regelfall immer so, dass zum Verkaufsstart der Next-Generation-Konsolen bestimmte Exklusivtitel angeboten wurden, die nur auf der neuen Konsole zur Verfügung standen - wie z.B. Ryse: Son of Rome oder Forza Motorsport 5 zum Verkaufsstart der Xbox One im Jahr 2013.