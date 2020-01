Solomon Program: Konamis Monsterkampfspiel wird für die Switch entwickelt

Screenshot - Solomon Program (Switch) Screenshot - Solomon Program (Switch)

Konami hat im Manga-Magazin CoroCoro Online (via Gematsu.com ) verkündet, dass sich das Monsterkampfspiel Solomon Program in Entwicklung befindet. Es soll demnach zu einem noch unbekannten Termin für die Nintendo Switch veröffentlicht werden.Schon eine Weile früher können japanische Nutzer übrigens Probe spielen: Im MiraCoro Comic Ver. 2.0 werde am 17. Januar ein Demo-Code enthalten sein, mit dem man bereits ein wenig ins Spiel hineinschnuppern kann, so die News auf Gematsu.com. Zum Inhalt oder einem möglichen westlichen Release gibt es noch keine Infos. Auf CoroCoro online wurden allerdings schon Charaktere aus dem zugehörigen Special-Manga veröffentlicht: