Hayfever: 2D-Plattformer mit allergischem Postboten im Anmarsch

Ein rasanter, herausfordernder Plattformspiel mit süßem und niedlichem Pixel-Art

Wer braucht Doppelspringen? Berühren Sie den Pollen, um sich durch die Luft zu niesen.

Erhalten Sie andere, seltsame neue Kräfte durch Smog und andere Allergene.

140 Ebenen über vier Jahreszeiten verteilt und 240 optionale Sammlerstücke zu finden.

Konzipiert für Geschwindigkeit. Meistern Sie die herausfordernde Bewegung und fliegen Sie durch die Ebenen.

Ein wunderlicher und unwiderstehlicher Soundtrack von Knasibas. Als Features werden genannt:

Die schwedischen Entwickler Pixadome und Zordix Publishing stellen gerade ihren 2D-Plattformer Hayfever fertig, der mit seiner Heuschnupfen-Thematik im ersten Quartal 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Die Macher schreiben: "Hayfever ist ein rasantes 2D-Plattformspiel, mit der Zunge fest im Mund und einer ständig laufenden Nase. Der süße kleine Postbote Thomas will nur die Post zustellen, aber ein Heuschnupfenanfall hat seine 240 Briefe über 140 gefährliche Spielebenen verteilt.Aber nicht alle Allergien sind schlecht, da das Niesen von Thomas ihn durch die Luft treiben kann. Andere Helden springen vielleicht doppelt, aber Thomas kann sich hoch in die Luft niesen, solange Pollen in der Nähe ist. Wenn Sie glauben, dass Thomas Probleme mit Pollen hat, sollten sie sehen, was Smog und Erdnüsse bewirken. Die Spieler weichen riesigen Bienen, boshaften Vogelscheuchen und Labyrinthen, die von Stacheln gesäumt sind, aus.Hayfever wurde als Herausforderung für jedermann konzipiert und bietet zusätzliche Ziele für diejenigen, die bei einer Herausforderung nicht die Nase rümpfen. Eine Sache ist es, sich durch die Ebenen der vier Jahreszeiten von Hayfever durchzuniesen, und eine ganz andere, jeden letzten verlorenen Brief auf dem Weg zu sammeln. Wer weiß, vielleicht gibt es einige geheime Belohnungen, die auf den fleißigsten Postangestellten warten? Das Markenzeichen eines guten Zustellers ist natürlich Pünktlichkeit, und dieses Spiel ist auf Schnelligkeit ausgelegt - erfahrene Spieler werden in der Lage sein, die Allergien von Thomas zu meistern und auf einer Pollenwolke den Siegeszug anzutreten."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer