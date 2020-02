Hayfever: Allergischer Postbote tritt den Dienst an

Pixadome und Zordix Publishing haben ihren 2D-Plattformer Hayfever am 25. Februar 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 2. März ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro). Im PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden für den Download 14,99 Euro fällig. Zum Inhalt schreiben die Macher: "Der Postbote Thomas hüpft, springt und niest sich seinen Weg über 140 gefährliche Levels durch, liefert Pakete und holt 240 verlorene Briefe, die durch einen unglücklichen Niesanfall verstreut wurden, aus unwahrscheinlichen Orten zurück, die in allen Etappen versteckt sind.Die Allergien von Thomas haben diese Katastrophe verursacht, aber sie können ihm auch aus ihr heraushelfen. Das Berühren von Pollen erzeugt ein Niesen, das stark genug ist, um ihn in den Himmel zu befördern, und andere Allergene bieten noch seltsamere Kräfte, um ihm zu helfen, durch die vier Welten mit Jahreszeitenthemen zu navigieren. Jede von ihnen hat ihre eigenen Gefahren, darunter übergroße Bienen, staubige Vogelscheuchen, erschreckende Schneemänner und vier harte Jahresende-Bosse, die zwischen Thomas und seinen Lieferungen stehen.Hayfever ist unglaublich robust und wurde entwickelt, um wiederholt und gemeistert zu werden. Nur alle vier Jahreszeiten zu absolvieren, ist schwierig genug, aber die Zustellung jedes verlorenen Briefes erfordert einen echten Postmeister. Sorgfältige Zusteller finden können vielleicht sogar etwas Neues auf der anderen Seite eines vollen Postsacks finden. Hayfever ist auf Geschwindigkeit ausgelegt - die besten Spieler haben kaum Zeit, den Boden zu berühren - und ein offizieller Speedrun-Timer-Modus ist für ein Update nach der Markteinführung geplant."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer