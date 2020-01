Terraforming Earth: Roguelite-Plattformer à la Lost Vikings startet in den Early Access

Der Roguelite-Plattformer Terraforming Earth von Lost Robots ist am 30. Januar 2020 in den Early Access für PC gestartet. Auf Steam wird noch bis zum 6. Februar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (21,24 Euro statt 24,99 Euro). Die Vorabphase soll mindestens sechs Monate dauern, der Preis zur Veröffentlichung eventuell angehoben werden. Ein Kauf via itch.io (mindestens 30 Dollar) ist ebenfalls möglich, eine Veröffentlichung auch auf Game Jolt geplant.Im Spiel dirigiert man drei Roboter mit individuellen Fähigkeiten in Lost-Vikings -Manier durch prozedural generierte 2D-Labyrinthe, um die zerstörte Erde wieder bewohnbar zu machen. Dazu müssen Hindernisse überwunden, Rätsel gelöst und Herausforderungen bestanden werden. Ein kooperativer Mehrspielermodus ist ebenfalls an Bord.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer