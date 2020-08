Terraforming Earth: Puzzle-Plattformer à la Lost Vikings verlässt den Early Access

Am 28. August 2020 haben Lost Robots ihren Roguelike-Plattformer Terraforming Earth für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach sieben Monaten offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 4. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro).Im Spiel dirigiert man drei Roboter mit individuellen Fähigkeiten in The-Lost-Vikings -Manier durch prozedural generierte 2D-Labyrinthe, um die zerstörte Erde wieder bewohnbar zu machen. Dazu müssen Hindernisse überwunden, Rätsel gelöst und Herausforderungen bestanden werden. Ein kooperativer Mehrspielermodus ist ebenfalls an Bord.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer