Might & Magic: Chess Royale: Auto-Battler mit 100 Spielern ist kampfbereit

Inzwischen hat Ubisoft den Auto-Battler Might & Magic: Chess Royale als kostenlosen Download für iOS ( App Store ), Android ( Google Play ) und PC ( Uplay ) veröffentlicht.Am 30. Januar 2020 will Ubisoft seinen für hundert Spieler ausgelegten und auf einem Free-to-play-Modell basierenden Auto-Battler Might & Magic: Chess Royale für iOS ( App Store ), Android ( Google Play ) und PC ( Uplay ) veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es:"ENTDECKE DEN ERSTEN MASSIVEN ECHTZEIT-AUTO-BATTLER MIT 100 SPIELERN!Kämpfe auf einem Echtzeit-Schachtbrett gegen 99 andere Spieler und bleibe als letzter Held übrig! Entdecke die klassischen Einheiten und Helden aus dem High-Fantasy-Universum von Might & Magic wieder und entwickle in zehnminütigem Wettkampf tiefgründige Strategien!Wer gewinnt bei Chess Royale?STRATEGIE IST DER SCHLÜSSEL ZUM SIEGErschaffe einzigartige Synergien und überwinde deine Gegner in jeder Runde! Kombiniere spezifische Einheiten, Fraktionen und Helden, um den Sieg zu erringen.Spioniere andere Spieler aus und passe dich an ihre eigenen Synergien und Einheiten an. Takatische Verwaltung und Anzeige der Einheiten auf dem Schlachtfeld ist wesentlich.Verwalte dein Gold, mit dem du Einheiten und Zauber mit einmaligen Effekten kaufst.Antizipiere die Verfügbarkeit von Einheiten im Shop, indem du die meistgespielten Kombinationen ausspionierst. Behalte den Zaubershop im Auge, um dich über die aktuelle Meta auf dem Laufenden zu halten.SAMMLE KULTIGEEINHEITEN & HELDEN UND VERBESSERE SIEEs gibt reichlich Helden & Einheiten aus dem Might-and-Magic-Universum zu sammeln, alle mit einmaligen Fähigkeiten und einer bestimmten Fraktion zugehörig.Verschmelzen, verschmelzen, verschmelzen! Verbessere Einheiten, indem du sie verschmelzt, damit sie mächtiger werden, bis hin zu drei Sternen!EIN ECHTER BATTLE-ROYALE-AUTO-BATTLERErlebe spannende Kämpfe gegen 99 andere Spieler! Jede Runde zählt: Wer bleibt als Letzter Held auf dem Schlatfeld übrig?OPTIMIERT FÜR 10-MINUTEN-SPIELESchnell verlieren, schnell gewinnen! Habe Spaß mit einem speziell für kürzere & spannendere Spiele maßgeschneiderten Auto-Battler!SPANNENDE & ANREGENDE KÄMPFESieh dir gewaltige Schlachten mit erstaunlicher Grafik an und erlebe, wie deine Armeen mot spannenden Spezialfähigkeiten und Zaubern über deinen Gegner herfallen.Überwinde deine Gegner in 1v1-Kämpfen.ENTWICKLE DEIN SPIELZahlreiche Updates und Ingame-Ereignisse weden kommen und die Meta regelmäßig verändern. Passe deine Strategie an jedes neue Update an!ENTDECKE DIE WELT VON MIGHT & MAGICErlebe die klassische Erfahrund der strategischen Rollenspiel-Referenz ganz neu, diesmal auf einem Schachtbrett-Schlachtfeld!Erlebe die Welt von Might & Magic in diesem heroischen High-Fantasy-Abenteuer!"Letztes aktuelles Video: Preview Trailer