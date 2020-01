Knock Harder: Tödliches Traumabenteuer à la Inception auf Steam

Screenshot - Knock Harder (PC) Screenshot - Knock Harder (PC) Screenshot - Knock Harder (PC) Screenshot - Knock Harder (PC) Screenshot - Knock Harder (PC)

Im April 2020 will Snail-Ninja Studio sein tödliches Traumabenteuer Knock Harder für PC ( Steam ) veröffentlichen. Seit dem 13. Januar gibt es eine kostenlose Version namens Knock Harder: Useless , die lediglich den leichten Schwierigkeitsgrad enthält. Trotzdem sind die bisherigen Nutzereviews auf Valves Download-Portal "sehr positiv" (aktuell sind alle 58 Reviews positiv).In Knock Harder sitzt man in einem mehrstufigen Traum fest, bei dem man nie genau weiß, ob man noch träumt oder schon wach ist. Dennoch muss man Entscheidungen treffen, deren Folgen tödlich sein können. Man muss nämlich nach Ungereimtheiten Ausschau halten, um Situationen als Träume zu entlarven und so zu überleben. Übersieht man etwas, stirbt man. Passt alles zusammen, überlebt man. Als Inspirationsquellen werden Inception, Doctor Who sowie Rick & Morty genannt.Letztes aktuelles Video: Trailer